Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğe yükseldi.
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğe yükseldi.
Ligin 15. haftası, yoğun yağış nedeniyle dün ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlandı. Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı Atakaş Hatayspor 6-0 kazandı.
Haftanın önemli maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray, puanını 29'a çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.
Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş ise 28 puana ulaşarak ligde ikinci sıraya yükseldi.
Sonuçlar
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Göztepe-Fatih Karagümrük: 1-1
Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 3-1
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 1-2
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: 3-2
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-0
Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-6
Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1. GALATASARAY
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|29
|2. BEŞİKTAŞ
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|3. AYTEMİZ ALANYASPOR
|15
|8
|3
|4
|24
|12
|27
|4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|14
|7
|6
|1
|27
|16
|27
|5. FENERBAHÇE
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|6. ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|7
|3
|4
|20
|16
|24
|7. FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|8. YENİ MALATYASPOR
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|20
|9. TRABZONSPOR
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14
|5
|4
|5
|18
|14
|19
|11. GÖZTEPE
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|12. ÇAYKUR RİZESPOR
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|13. KASIMPAŞA
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|14. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|14
|4
|5
|5
|13
|16
|17
|15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|15
|4
|5
|6
|15
|24
|17
|16. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|14
|4
|4
|6
|21
|24
|16
|17. GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|18. MKE ANKARAGÜCÜ
|14
|3
|3
|8
|16
|22
|12
|19. YUKATEL DENİZLİSPOR
|14
|3
|3
|8
|14
|24
|12
|20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|15
|3
|3
|9
|15
|28
|12
|21. HES KABLO KAYSERİSPOR
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
16. hafta
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)
3 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar