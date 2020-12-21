Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

21.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:11
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 13. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 13. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 13. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Yukatel Denizlispor'a 1-0 mağlup olmasına karşın zirve mücadelesi veren rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Aytemiz Alanyaspor, haftayı lider kapattı.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Galatasaray, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1, Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildi.

Zirve yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ile geçti.

Sonuçlar

Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-1

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-1

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-1

Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

Puan durumu

Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR138232281426
2.GALATASARAY A.Ş.127232091123
3.FENERBAHÇE A.Ş.137242319423
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.127142519622
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.125612015521
6.ATAKAŞ HATAYSPOR126331415-121
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.135532216620
8.YENİ MALATYASPOR125431613319
9.GÖZTEPE A.Ş.134631914518
10.KASIMPAŞA A.Ş.135351617-118
11.TRABZONSPOR A.Ş.134541517-217
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR134541416-217
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR124351512315
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK124351818015
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.124351720-315
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR123541012-214
17.GENÇLERBİRLİĞİ123361018-812
18.HES KABLO KAYSERİSPOR12246614-810
19.MKE ANKARAGÜCÜ122371420-69
20.YUKATEL DENİZLİSPOR122371121-109
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR132381125-149

14. haftanın programı

Ligin 14. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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