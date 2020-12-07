Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

Haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 23 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Akdeniz temsilcisi, averajla liderlik koltuğunu korudu.

Zirvenin yakın takipçileri Galatasaray ile Fenerbahçe, haftayı üçer puanla kapattı ve 23'er puana ulaştı. Bir maçı eksik olan Beşiktaş da haftayı kayıpsız geçerek 19 puanla zirve yarışını devam ettirdi.

Sonuçlar

Ligin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-0

Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 3-0

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Puan durumu

Ligde 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: