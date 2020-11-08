Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

08.11.2020 22:37 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:40
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 8. haftası oynanan 5 maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 8. haftası oynanan 5 maçla tamamlandı.

Haftaya lider başlayan Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilirken, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor averajla liderliğe yükseldi.

Çaykur Rizespor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 8. haftanın sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Beşiktaş: 3-1

Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 1-1

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2

MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-2

Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP
1AYTEMİZ ALANYASPOR 75201631317
2FENERBAHÇE8521128417
3GALATASARAY8512116516
4MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 8413119213
5FATİH KARAGÜMRÜK83321610612
6KASIMPAŞA8332108212
7ÇAYKUR RİZESPOR7322108211
8GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ82511211111
9YENİ MALATYASPOR8323810-211
10ATAKAŞ HATAYSPOR632157-211
11BEŞİKTAŞ73131012-210
12İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR72328539
13FRAPORT TAV ANTALYASPOR8233912-39
14GÖZTEPE715111838
15DEMİR GRUP SİVASSPOR722379-28
16BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR7223912-38
17TRABZONSPOR81341015-56
18HES KABLO KAYSERİSPOR7205410-66
19GENÇLERBİRLİĞİ712459-45
20YUKATEL DENİZLİSPOR7124512-75
21MKE ANKARAGÜCÜ6024611-52

9. hafta

Süper Lig'de milli maçlar sonrası oynanacak 9. haftanın programı şöyle:

Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

Yeni Malatyaspor (Bay)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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