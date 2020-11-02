Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

02.11.2020 22:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:32
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 7. haftası oynanan 2 maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 7. haftası oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerken, Atakaş Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşma ertelendi.

Aytemiz Alanyaspor'un maç yapmadan geçtiği haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Yukatel Denizlispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 3-4

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 1-0

Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAVP
1FENERBAHÇE7520126617
2AYTEMİZ ALANYASPOR65101521316
3GALATASARAY741295413
4FATİH KARAGÜMRÜK7322148611
5ÇAYKUR RİZESPOR7322108211
6KASIMPAŞA732286211
7MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK731398110
8BEŞİKTAŞ631299010
9GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ7151910-18
10DEMİR GRUP SİVASSPOR622267-18
11FRAPORT TAV ANTALYASPOR7223710-38
12ATAKAŞ HATAYSPOR522147-38
13YENİ MALATYASPOR7223610-48
14GÖZTEPE614110737
15BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR6213811-37
16İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR61326516
17HES KABLO KAYSERİSPOR620449-56
18GENÇLERBİRLİĞİ612347-35
19TRABZONSPOR7124914-55
20YUKATEL DENİZLİSPOR6123510-55
21MKE ANKARAGÜCÜ501449-51

8. hafta

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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