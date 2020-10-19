Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 5. hafta, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.
Süper Lig'de 5. hafta, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-1 yenilirken Akdeniz temsilcisi puanını13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı.
Gençlerbirliği de başkentte oynanan karşılaşmada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.
Beşiktaş'ın maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 5-3
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-3
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-1
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 1-1
Göztepe-Fenerbahçe: 2-3
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 1-2
Puan durumu
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|5
|4
|1
|0
|13
|2
|11
|13
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|3
|11
|3.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|5
|2
|2
|1
|9
|5
|4
|8
|4.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|5
|2
|2
|1
|5
|3
|2
|8
|5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7
|6.GALATASARAY A.Ş.
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|2
|7
|7.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|1
|7
|8.KASIMPAŞA A.Ş.
|5
|2
|1
|2
|4
|3
|1
|7
|9.ATAKAŞ HATAYSPOR
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|5
|1
|3
|1
|10
|7
|3
|6
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|3
|6
|12.HES KABLO KAYSERİSPOR
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|-4
|6
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|14.TRABZONSPOR A.Ş.
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|-2
|5
|15.YENİ MALATYASPOR
|5
|1
|2
|2
|4
|8
|-4
|5
|16.YUKATEL DENİZLİSPOR
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|-4
|5
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|5
|0
|4
|1
|7
|9
|-2
|4
|18.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
|20.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|5
|1
|1
|3
|2
|6
|-4
|4
|21.MKE ANKARAGÜCÜ
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|-4
|1
6. hafta
23 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
24 Ekim Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Kazım Karabekir)
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Atatürk)
Not: Süper Lig'in 6. haftasında yapılması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul