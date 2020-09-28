Futbol: Süper Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Futbol: Süper Lig'de görünüm

28.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:21
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 3. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Süper Lig'de 3. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Gençlerbirliği'nin maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin 3. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-2

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 3-1

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 4-1

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

Puan durumu

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP
1FATİH KARAGÜMRÜK32107257
2AYTEMİZ ALANYASPOR32105147
3GALATASARAY32105147
4FRAPORT TAV ANTALYASPOR32104137
5ATAKAŞ HATAYSPOR32103037
6BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32016426
7GÖZTEPE31208445
8FENERBAHÇE31202115
9İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR21104134
10TRABZONSPOR31114404
11BEŞİKTAŞ311156-14
12DEMİR GRUP SİVASSPOR311123-14
13KASIMPAŞA31022203
14HES KABLO KAYSERİSPOR310225-33
15GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ302157-22
16MKE ANKARAGÜCÜ201112-11
17GENÇLERBİRLİĞİ201102-21
18ÇAYKUR RİZESPOR301225-31
19YENİ MALATYASPOR301227-51
20YUKATEL DENİZLİSPOR301216-51
21MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 300306-60

4. haftanın programı

Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

2 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

3 Ekim Cumartesi:

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Songül Karlı İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Arda Turan Murat Şahin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Asker İzmir Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig'de görünüm - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 23:32:29. #1.15#
title