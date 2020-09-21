Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Futbol: Süper Lig'de görünüm
21.09.2020 22:15 | Son Güncelleme: 21.09.2020 22:18

Süper Lig'de 2. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin ikinci haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-1

Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0

Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: 2-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 0-0

Puan durumu

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP
1GALATASARAY22005146
2AYTEMİZ ALANYASPOR22004046
3GÖZTEPE21106244
4FATİH KARAGÜMRÜK21105234
5BEŞİKTAŞ21104224
6FRAPORT TAV ANTALYASPOR21103124
7ATAKAŞ HATAYSPOR21102024
8FENERBAHÇE21102114
9KASIMPAŞA21012113
10BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR21013303
11DEMİR GRUP SİVASSPOR210123-13
12HES KABLO KAYSERİSPOR210112-13
13İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR10100001
14GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ201135-21
15TRABZONSPOR201113-21
16GENÇLERBİRLİĞİ201102-21
17YENİ MALATYASPOR201114-31
18YUKATEL DENİZLİSPOR201115-41
19MKE ANKARAGÜCÜ100112-10
20ÇAYKUR RİZESPOR200214-30
21MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK200204-40

3. hafta programı

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

25 Eylül Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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