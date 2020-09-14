Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.
İttifak Holding Konyaspor'un maç yapmadan (Bay) geçtiği ligin ilk haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 0-2
Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Yukatel Denizlispor: 5-1
Galatasaray-Gaziantep FK: 3-1
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0
Puan durumu
Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|GÖZTEPE
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|FATİH KARAGÜMRÜK
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3
|BEŞİKTAŞ
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|4
|GALATASARAY
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|5
|ALANYASPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|6
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|7
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|8
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|9
|FENERBAHÇE
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|10
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|11
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|ÇAYKUR RİZESPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13
|MKE ANKARAGÜCÜ
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|KASIMPAŞA
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|16
|TRABZONSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|17
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|18
|GENÇLERBİRLİĞİ
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|19
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|YENİ MALATYASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|21
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
2. hafta programı
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
Kaynak: AA