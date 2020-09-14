Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Futbol: Süper Lig'de görünüm
14.09.2020 22:21 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:25

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

İttifak Holding Konyaspor'un maç yapmadan (Bay) geçtiği ligin ilk haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Yukatel Denizlispor: 5-1

Galatasaray-Gaziantep FK: 3-1

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0

Puan durumu

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAVP
1GÖZTEPE11005143
2FATİH KARAGÜMRÜK11003033
3BEŞİKTAŞ11003123
4GALATASARAY11003123
5ALANYASPOR11002023
6ATAKAŞ HATAYSPOR11002023
7FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 11002023
8BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR11002113
9FENERBAHÇE11002113
10HES KABLO KAYSERİSPOR11001013
11 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR0 0 0 0 00 0 0
12ÇAYKUR RİZESPOR

100112-10
13MKE ANKARAGÜCÜ100112-10
14KASIMPAŞA100101-10
15GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ100113-20
16TRABZONSPOR100113-20
17DEMİR GRUP SİVASSPOR

100102-20
18GENÇLERBİRLİĞİ

100102-20
19MEDİPOL BAŞAKŞEHİR100102-20
20YENİ MALATYASPOR100103-30
21YUKATEL DENİZLİSPOR100115-40

2. hafta programı

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19 Eylül Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

Kaynak: AA

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