HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.

Futbol: Süper Lig'de görünüm
26.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 26.07.2020 19:22

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.

Ligde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi.

Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak.

Maçların sonuçları

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-2

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 3-2

Puan durumu

Ligde 34 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR34 20 9 5 65 34 31 69
2. TRABZONSPOR34 18 11 5 76 42 34 65
3. BEŞİKTAŞ34 19 5 10 59 40 19 62
4. DEMİR GRUP SİVASSPOR34 17 9 8 55 38 17 60
5. AYTEMİZ ALANYASPOR34 16 9 9 61 37 24 57
6. GALATASARAY34 15 11 8 55 37 18 56
7. FENERBAHÇE34 15 8 11 58 46 12 53
8. GAZİANTEP FK34 11 13 10 49 50 -1 46
9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR34 11 12 11 41 52 -11 45
10. KASIMPAŞA34 12 7 15 53 58 -5 43
11. GÖZTEPE34 11 9 14 44 49 -5 42
12. GENÇLERBİRLİĞİ34 9 9 16 39 56 -17 36
13. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR34 8 12 14 36 52 -16 36
14. YUKATEL DENİZLİSPOR34 9 8 17 31 48 -17 35
15. ÇAYKUR RİZESPOR34 10 5 19 38 57 -19 35
16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR34 8 8 18 44 51 -7 32
17. HES KABLO KAYSERİSPOR34 8 8 18 40 72 -32 32
18. MKE ANKARAGÜCÜ34 7 11 16 31 56 -25 32

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Spor
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 3. Sayfa
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Magazin
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu Güncel
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek
Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek
Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı
Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı
Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu
Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız
Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı
İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tuma Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Murat Dalkılıç Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Muğla İzmir Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig'de görünüm - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 20:13:34. #1.15#
title