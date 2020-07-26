Futbol: Süper Lig'de görünüm Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.

Ligde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi.

Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak.

Maçların sonuçları

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-2

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 3-2

Puan durumu

Ligde 34 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 34 20 9 5 65 34 31 69 2. TRABZONSPOR 34 18 11 5 76 42 34 65 3. BEŞİKTAŞ 34 19 5 10 59 40 19 62 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 17 9 8 55 38 17 60 5. AYTEMİZ ALANYASPOR 34 16 9 9 61 37 24 57 6. GALATASARAY 34 15 11 8 55 37 18 56 7. FENERBAHÇE 34 15 8 11 58 46 12 53 8. GAZİANTEP FK 34 11 13 10 49 50 -1 46 9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 11 12 11 41 52 -11 45 10. KASIMPAŞA 34 12 7 15 53 58 -5 43 11. GÖZTEPE 34 11 9 14 44 49 -5 42 12. GENÇLERBİRLİĞİ 34 9 9 16 39 56 -17 36 13. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 34 8 12 14 36 52 -16 36 14. YUKATEL DENİZLİSPOR 34 9 8 17 31 48 -17 35 15. ÇAYKUR RİZESPOR 34 10 5 19 38 57 -19 35 16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 34 8 8 18 44 51 -7 32 17. HES KABLO KAYSERİSPOR 34 8 8 18 40 72 -32 32 18. MKE ANKARAGÜCÜ 34 7 11 16 31 56 -25 32

Kaynak: AA