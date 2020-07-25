Futbol: Süper Lig'de görünüm Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bir maç dışında tamamlandı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bir maç dışında tamamlandı.

Medipol Başakşehir'in geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde bugün oynanan maçlar sonucunda Trabzonspor sezonu 2, Beşiktaş 3, Demir Grup Sivasspor 4, Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada bitirdi.

Süper Lig'de Galatasaray sezonu 6, Fenerbahçe ise 7. sırada kapattı.

Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak.

Ligde MKE Ankaragücü'nün ardından Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ligde veda etti.

Süper Lig'de sezon yarın oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla sona erecek.

Maçların sonuçları

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-2

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1

Puan durumu

Yarın oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlanacak ligde puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 20 9 4 63 31 32 69 2. TRABZONSPOR 34 18 11 5 76 42 34 65 3. BEŞİKTAŞ 34 19 5 10 59 40 19 62 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 17 9 8 55 38 17 60 5. AYTEMİZ ALANYASPOR 34 16 9 9 61 37 24 57 6. GALATASARAY 34 15 11 8 55 37 18 56 7. FENERBAHÇE 34 15 8 11 58 46 12 53 8. GAZİANTEP FK 34 11 13 10 49 50 -1 46 9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 11 12 11 41 52 -11 45 10. GÖZTEPE 34 11 9 14 44 49 -5 42 11. KASIMPAŞA 33 11 7 15 50 56 -6 40 12. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 34 8 12 14 36 52 -16 36 13. GENÇLERBİRLİĞİ 34 9 9 16 39 56 -17 36 14. YUKATEL DENİZLİSPOR 34 9 8 17 31 48 -17 35 15. ÇAYKUR RİZESPOR 34 10 5 19 38 57 -19 35 16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 34 8 8 18 44 51 -7 32 17. MKE ANKARAGÜCÜ 34 7 11 16 31 56 -25 32 18. HES KABLO KAYSERİSPOR 34 8 8 18 40 72 -32 32

Kaynak: AA