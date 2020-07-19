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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 33. hafta, yapılan 7 karşılaşmayla sona erdi.

Futbol: Süper Lig'de görünüm
19.07.2020 23:43 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:43

Süper Lig'de 33. hafta, yapılan 7 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde bitime bir hafta kala lider Medipol Başakşehir, sahasında kümede kalma yarışı veren Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Rakibini 1-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, puanını 69'a çıkarttı. Medipol Başakşehir, bu sonuçla ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Lig ikincisi Trabzonspor ise sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, 3-1 öne geçtiği müsabakayı 4-3 kaybetti.

Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini ise 2-0'lık skorla siyah-beyazlılar önde tamamladı.

MKE Ankaragücü, lige veda etti

Süper Lig'den düşen ilk takım MKE Ankaragücü oldu.

Ligde kalma ümitleri oldukça az olan başkent temsilcisi, 33. haftada sahasında Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 29 puanda kalan sarı-lacivertliler, 35 puanla 15. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u yakalama şansı kalmadı.

Gençlerbirliği, Konyaspor ve Rizespor, ligde kalmayı garantiledi

Ligde 33. hafta öncesinde ligden düşme ihtimalleri bulunan Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor, rahat nefes aldı.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği 36 puanda kaldı.

İttifak Holding Konyaspor, 3-1 geri düştüğü müsabakada deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi ve puanını 36'ya taşıdı.

Çaykur Rizespor ise sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0'luk skorla mağlup etti ve 35 puana çıktı.

Ligde kalma yarışı veren Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, haftayı mağlubiyetle kapatıp 32'şer puanda kaldı. Bu sonuçların ardından iki takımın da Gençlerbirliği ve Konyaspor'u yakalama şansı kalmadı.

Çaykur Rizespor ise ikili ve üçlü averajda Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'a üstünlük kurarak ligde kalmayı garantiledi.

Sonuçlar

Ligde 33. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0

MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 2-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0

Puan durumu

Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR33 20 9 4 63 31 32 69
2. TRABZONSPOR33 17 11 5 74 41 33 62
3. DEMİR GRUP SİVASSPOR33 17 9 7 54 35 19 60
4. BEŞİKTAŞ33 18 5 10 56 40 16 59
5. GALATASARAY33 15 10 8 53 35 18 55
6. AYTEMİZ ALANYASPOR33 15 9 9 58 35 23 54
7. FENERBAHÇE33 14 8 11 55 45 10 50
8. FRAPORT TAV ANTALYASPOR33 11 11 11 39 50 -11 44
9. GAZİANTEP FK33 10 13 10 48 50 -2 43
10. KASIMPAŞA33 11 7 15 50 56 -6 40
11. GÖZTEPE33 10 9 14 41 48 -7 39
12. GENÇLERBİRLİĞİ33 9 9 15 39 53 -14 36
13. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR33 8 12 13 34 49 -15 36
14. YUKATEL DENİZLİSPOR33 9 8 16 31 47 -16 35
15. ÇAYKUR RİZESPOR33 10 5 18 37 54 -17 35
16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR33 8 8 17 44 50 -6 32
17. HES KABLO KAYSERİSPOR33 8 8 17 39 70 -31 32
18. MKE ANKARAGÜCÜ33 6 11 16 30 56 -26 29

Son haftanın programı

Süper Lig'in 34. haftasında yapılacak maçlar şu şekilde:

Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

Fraport Tav Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK (Yeni Malatya)

Kaynak: AA

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