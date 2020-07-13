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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 32. hafta, yapılan 5 maçla sona erdi.

Futbol: Süper Lig'de görünüm
13.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:32

Süper Lig'de 32. hafta, yapılan 5 maçla sona erdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilirken, takipçisi Trabzonspor da dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

İki takım, son 2 haftaya 4 puanlık farkla girdi.

Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen takımlardan Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar

Göztepe-Gençlerbirliği: 1-3

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: 1-1

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 4-3

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Puan durumu

Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR32 19 9 4 62 31 31 66
2. TRABZONSPOR32 17 11 4 71 37 34 62
3. DEMİR GRUP SİVASSPOR32 16 9 7 52 35 17 57
4. BEŞİKTAŞ32 17 5 10 54 40 14 56
5. GALATASARAY32 14 10 8 50 34 16 52
6. AYTEMİZ ALANYASPOR32 14 9 9 57 35 22 51
7. FENERBAHÇE32 14 8 10 55 43 12 50
8. GAZİANTEP FK32 10 12 10 46 48 -2 42
9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR32 10 11 11 38 50 -12 41
10. GÖZTEPE32 10 9 13 40 45 -5 39
11. KASIMPAŞA32 11 6 15 48 54 -6 39
12. GENÇLERBİRLİĞİ32 9 9 14 39 51 -12 36
13. YUKATEL DENİZLİSPOR32 9 8 15 31 46 -15 35
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR32 7 12 13 30 46 -16 33
15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR32 8 8 16 44 47 -3 32
16. ÇAYKUR RİZESPOR32 9 5 18 34 54 -20 32
17. HES KABLO KAYSERİSPOR32 8 8 16 39 69 -30 32
18. MKE ANKARAGÜCÜ32 6 11 15 30 55 -25 29

Gelecek haftanın programı

17 Temmuz Cuma:

21.00 Galatasaray-Göztepe

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

19 Temmuz Pazar:

18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

20 Temmuz Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

Kaynak: AA

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