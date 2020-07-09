Futbol: Süper Lig'de görünüm Süper Lig'de 31. hafta yapılan 3 maçla sona erdi.

Süper Lig'de 31. hafta yapılan 3 maçla sona erdi.

Ligde hafta Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlandı.

Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ın 3-2'lik skorlarla galip geldiği günde, Gaziantep FK de rakibini 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 53 puana ulaşan Beşiktaş ligde 4. sıraya çıkarak Galatasaray'ı geride bıraktı. Çaykur Rizespor düşme hattından çıkarken, Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor küme düşme hattına geriledi.

Medipol Başakşehir farkı açtı

Zirve yarışında ise lider Medipol Başakşehir, sahasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 66'ya çıkardı.

İkinci Trabzonspor da Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi, Medipol Başakşehir'in kazandığı haftayı 2-2 beraberlikle kapattı. Bu sonuçların ardından turuncu-lacivertlilerle bordo-mavililerin arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Şampiyonluk yarışında geride kalan Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0, Galatasaray ise Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. İki takımın da matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı.

Gol krallığı yarışında zirve el değiştirdi

Süper Lig'de gol krallığı yarışında Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse, zirveye oturdu.

Uzun süre krallık yarışını en önde götüren ve 21 golü bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, bu hafta sessiz kaldı.

Norveçli futbolcunun takipçisi Aytemiz Alanyasporlu Cisse, Galatasaray ağlarını 2 kez havalandırarak gol sayısını 22'ye çıkardı ve yarışta öne geçti.

Sonuçlar

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Göztepe-MKE Ankaragücü: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 4-1

Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: 3-2

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 3-1

Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-2

Puan durumu

Ligde 31. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 31 19 9 3 59 27 32 66 2. TRABZONSPOR 31 17 11 3 70 35 35 62 3. DEMİR GRUP SİVASSPOR 31 15 9 7 50 34 16 54 4. BEŞİKTAŞ 31 16 5 10 53 40 13 53 5. GALATASARAY 31 14 10 7 50 33 17 52 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 31 14 9 8 57 34 23 51 7. FENERBAHÇE 31 14 8 9 54 41 13 50 8. GAZİANTEP FK 31 10 11 10 45 47 -2 41 9. GÖZTEPE 31 10 9 12 39 42 -3 39 10. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 31 9 11 11 37 50 -13 38 11. KASIMPAŞA 31 10 6 15 46 54 -8 36 12. GENÇLERBİRLİĞİ 31 8 9 14 36 50 -14 33 13. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 31 8 8 15 44 46 -2 32 14. YUKATEL DENİZLİSPOR 31 8 8 15 29 45 -16 32 15. ÇAYKUR RİZESPOR 31 9 5 17 34 52 -18 32 16. HES KABLO KAYSERİSPOR 31 8 7 16 38 68 -30 31 17. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 31 6 12 13 26 43 -17 30 18. MKE ANKARAGÜCÜ 31 5 11 15 29 55 -26 26

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Yarın:

21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

12 Temmuz Pazar:

18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

13 Temmuz Pazartesi:

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

Kaynak: AA