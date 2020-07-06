Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 30. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Süper Lig'de 30. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, güçlü rakibini 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattından çıktı. Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada kaldı.
Zorlu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkan lider Medipol Başakşehir, 2-0'lık galibiyet alarak puanını 63'e çıkardı ve koltuğunu korudu.
Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaştı. Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak 61 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile farkın açılmasını önledi.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 1-4
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Fenerbahçe-Göztepe: 2-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 0-0
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0
Galatasaray-Trabzonspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 3-1
Puan durumu
Ligde 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|30
|18
|9
|3
|57
|27
|30
|63
|2.
|TRABZONSPOR
|30
|17
|10
|3
|68
|33
|35
|61
|3.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|30
|15
|9
|6
|50
|33
|17
|54
|4.
|GALATASARAY
|30
|14
|10
|6
|49
|29
|20
|52
|5.
|BEŞİKTAŞ
|30
|15
|5
|10
|50
|38
|12
|50
|6.
|FENERBAHÇE
|30
|14
|7
|9
|53
|40
|13
|49
|7.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|30
|13
|9
|8
|53
|33
|20
|48
|8.
|GÖZTEPE
|30
|10
|8
|12
|37
|40
|-3
|38
|9.
|GAZİANTEP FK
|30
|9
|11
|10
|42
|46
|-4
|38
|10.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|30
|9
|10
|11
|35
|48
|-13
|37
|11.
|KASIMPAŞA
|30
|10
|6
|14
|44
|51
|-7
|36
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|30
|8
|8
|14
|35
|49
|-14
|32
|13.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|30
|8
|8
|14
|29
|43
|-14
|32
|14.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|30
|8
|7
|15
|36
|65
|-29
|31
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|30
|6
|12
|12
|25
|40
|-15
|30
|16.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|30
|7
|8
|15
|43
|46
|-3
|29
|17.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|30
|8
|5
|17
|31
|50
|-19
|29
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|5
|10
|15
|27
|53
|-26
|25
31. haftanın programı
Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
Kaynak: AA