Futbol: Süper Lig'de görünüm Süper Lig'in 29. haftası yapılan tek maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 29. haftası yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de haftanın önemli maçında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 58 puanla haftayı ikinci sırada bitirdi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 3-0

Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-2

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-3

Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: 0-2

Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 2-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 1-1

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-2

Puan durumu

Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 29 17 9 3 55 27 28 60 2. TRABZONSPOR 29 16 10 3 65 32 33 58 3. DEMİR GRUP SİVASSPOR 29 15 8 6 50 33 17 53 4. GALATASARAY 29 14 10 5 48 26 22 52 5. BEŞİKTAŞ 29 15 5 9 49 35 14 50 6. FENERBAHÇE 29 13 7 9 51 39 12 46 7. AYTEMİZ ALANYASPOR 29 12 9 8 49 32 17 45 8. GÖZTEPE 29 10 8 11 36 38 -2 38 9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 29 9 10 10 35 46 -11 37 10. GAZİANTEP FK 29 8 11 10 41 46 -5 35 11. KASIMPAŞA 29 10 5 14 44 51 -7 35 12. YUKATEL DENİZLİSPOR 29 8 8 13 29 42 -13 32 13. GENÇLERBİRLİĞİ 29 8 7 14 35 49 -14 31 14. ÇAYKUR RİZESPOR 29 8 5 16 31 49 -18 29 15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 29 7 7 15 43 46 -3 28 16. HES KABLO KAYSERİSPOR 29 7 7 15 33 64 -31 28 17. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 29 5 12 12 24 40 -16 27 18. MKE ANKARAGÜCÜ 29 5 10 14 26 49 -23 25

30. hafta programı

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Temmuz Cuma:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Kaynak: AA