Futbol: Süper Lig'de görünüm Süper Lig'de 28. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı.

Süper Lig'de 28. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir, puanını 59'a çıkardı ve Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı haftada liderliğe yükseldi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: 2-0

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: 2-1

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: 1-5

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0

Galatasaray-Gaziantep FK: 3-3

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-1

Puan durumu

Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 28 17 8 3 54 26 28 59 2. TRABZONSPOR 28 16 9 3 64 31 33 57 3. DEMİR GRUP SİVASSPOR 28 15 8 5 50 31 19 53 4. GALATASARAY 28 14 9 5 47 25 22 51 5. BEŞİKTAŞ 28 14 5 9 46 35 11 47 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 28 12 8 8 46 29 17 44 7. FENERBAHÇE 28 12 7 9 48 37 11 43 8. GÖZTEPE 28 10 7 11 33 35 -2 37 9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 28 9 9 10 34 45 -11 36 10. GAZİANTEP FK 28 8 10 10 40 45 -5 34 11. KASIMPAŞA 28 9 5 14 42 51 -9 32 12. GENÇLERBİRLİĞİ 28 8 7 13 35 47 -12 31 13. YUKATEL DENİZLİSPOR 28 8 7 13 27 40 -13 31 14. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 28 7 7 14 41 43 -2 28 15. ÇAYKUR RİZESPOR 28 8 4 16 29 47 -18 28 16. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 28 5 12 11 24 37 -13 27 17. HES KABLO KAYSERİSPOR 28 6 7 15 31 64 -33 25 18. MKE ANKARAGÜCÜ 28 5 9 14 25 48 -23 24

Kaynak: AA