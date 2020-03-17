Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen maçta Göztepe, ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
17.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:20
Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen maçta Göztepe, ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Göztepe bu galibiyetle puanını 37'ye çıkartarak ligde 8. sıraya yerleşti. 25 puanı bulunan Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer aldı.
Erteleme maçının kalmadığı Süper Lig'de, 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|TRABZONSPOR
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|31
|53
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|25
|53
|3.
|GALATASARAY
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|24
|50
|4.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|18
|49
|5.
|BEŞİKTAŞ
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|8
|44
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|19
|43
|7.
|FENERBAHÇE
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|12
|40
|8.
|GÖZTEPE
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|1
|37
|9.
|GAZİANTEP FK
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13.
|KASIMPAŞA
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
Kaynak: AA