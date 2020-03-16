Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 26. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Süper Lig'de 26. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 26. hafta maçları seyircisiz oynandı. Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.
Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 53'e çıkardı ve haftayı averajla lider bitirdi. Aynı puana sahip Medipol Başakşehir ise ikinci sırada yer aldı.
Derbi maçta Beşiktaş ile sahasında golsüz berabere kalan Galatasaray ise haftayı 50 puanla üçüncü sırada tamamladı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Göztepe: 2-0
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 2-1
Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 1-0
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Galatasaray-Beşiktaş: 0-0
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Puan durumu
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|TRABZONSPOR
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|31
|53
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|25
|53
|3.
|GALATASARAY
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|24
|50
|4.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|18
|49
|5.
|BEŞİKTAŞ
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|8
|44
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|19
|43
|7.
|FENERBAHÇE
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|12
|40
|8.
|GÖZTEPE
|25
|9
|7
|9
|29
|30
|-1
|34
|9.
|GAZİANTEP FK
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13.
|KASIMPAŞA
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|25
|7
|4
|14
|26
|42
|-16
|25
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
27. hafta programı
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Mart Cuma:
20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor (Ülker)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
Kaynak: AA