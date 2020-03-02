Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 24. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.
Süper Lig'de 24. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Hes Kablo Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Sonuçlar
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-2
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 0-0
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2
Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-0
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 0-3
Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-0
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 3-1
Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: 1-0
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|24
|14
|7
|3
|46
|24
|22
|49
|2.
|TRABZONSPOR
|23
|14
|6
|3
|54
|25
|29
|48
|3.
|GALATASARAY
|24
|14
|6
|4
|42
|18
|24
|48
|4.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|24
|14
|6
|4
|45
|26
|19
|48
|5.
|BEŞİKTAŞ
|24
|12
|4
|8
|38
|31
|7
|40
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|18
|39
|7.
|FENERBAHÇE
|24
|11
|6
|7
|44
|31
|13
|39
|8.
|GÖZTEPE
|23
|9
|7
|7
|29
|25
|4
|34
|9.
|GAZİANTEP FK
|24
|8
|7
|9
|35
|39
|-4
|31
|10.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|24
|7
|6
|11
|23
|32
|-9
|27
|11.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|23
|6
|6
|11
|35
|34
|1
|24
|14.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|24
|4
|10
|10
|19
|32
|-13
|22
|16.
|KASIMPAŞA
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|24
|4
|8
|12
|20
|42
|-22
|20
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|24
|4
|7
|13
|25
|56
|-31
|19
25. haftanın programı
Ligin 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
6 Mart Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
7 Mart Cumartesi:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
8 Mart Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
Kaynak: AA