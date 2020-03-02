Futbol: Süper Lig'de görünüm

02.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:32

Süper Lig'de 24. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Hes Kablo Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Sonuçlar

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-2

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 0-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-0

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 0-3

Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: 1-0

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 24 14 7 3 46 24 22 49 2. TRABZONSPOR 23 14 6 3 54 25 29 48 3. GALATASARAY 24 14 6 4 42 18 24 48 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 14 6 4 45 26 19 48 5. BEŞİKTAŞ 24 12 4 8 38 31 7 40 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 24 11 6 7 42 24 18 39 7. FENERBAHÇE 24 11 6 7 44 31 13 39 8. GÖZTEPE 23 9 7 7 29 25 4 34 9. GAZİANTEP FK 24 8 7 9 35 39 -4 31 10. YUKATEL DENİZLİSPOR 24 7 6 11 23 32 -9 27 11. GENÇLERBİRLİĞİ 24 7 6 11 32 42 -10 27 12. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 24 6 8 10 27 42 -15 26 13. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 23 6 6 11 35 34 1 24 14. ÇAYKUR RİZESPOR 23 7 3 13 24 39 -15 24 15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 24 4 10 10 19 32 -13 22 16. KASIMPAŞA 24 5 5 14 31 49 -18 20 17. MKE ANKARAGÜCÜ 24 4 8 12 20 42 -22 20 18. HES KABLO KAYSERİSPOR 24 4 7 13 25 56 -31 19

25. haftanın programı

Ligin 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

6 Mart Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

7 Mart Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

8 Mart Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

Kaynak: AA