Futbol: Süper Lig'de görünüm

27.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:42

Süper Lig'de 19. hafta, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamlandı.

Ligin 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk hesapları yapan iki takımın mücadelesinde ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0

Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 1-1

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: 0-3

Göztepe-Beşiktaş: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 0-3

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: (Ertelendi)

Puan durumu

Süper Lig Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 12 5 2 38 18 20 41 2. FENERBAHÇE 19 11 4 4 38 21 17 37 3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 19 10 6 3 36 20 16 36 4. TRABZONSPOR 18 10 5 3 41 19 22 35 5. AYTEMİZ ALANYASPOR 19 10 5 4 38 18 20 35 6. GALATASARAY 19 9 6 4 28 16 12 33 7. BEŞİKTAŞ 19 9 3 7 29 26 3 30 8. GÖZTEPE 19 8 5 6 24 21 3 29 9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 18 6 6 6 33 26 7 24 10. GAZİANTEP FK 19 6 6 7 26 31 -5 24 11. ÇAYKUR RİZESPOR 19 7 3 9 20 28 -8 24 12. YUKATEL DENİZLİSPOR 19 6 4 9 20 28 -8 22 13. GENÇLERBİRLİĞİ 19 5 6 8 29 34 -5 21 14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 19 4 6 9 16 27 -11 18 15. ANTALYASPOR 19 4 5 10 18 36 -18 17 16. KASIMPAŞA 19 4 3 12 27 42 -15 15 17. MKE ANKARAGÜCÜ 19 2 7 10 16 36 -20 13 18. HES KABLO KAYSERİSPOR 19 2 5 12 18 48 -30 11

Gelecek haftanın programı

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe

Kaynak: AA