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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 19. hafta, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamlandı.

27.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:42
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 19. hafta, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamlandı.

Ligin 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk hesapları yapan iki takımın mücadelesinde ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0

Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 1-1

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: 0-3

Göztepe-Beşiktaş: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 0-3

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: (Ertelendi)

Puan durumu

Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR19 12 5 2 38 18 20 41
2. FENERBAHÇE19 11 4 4 38 21 17 37
3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR19 10 6 3 36 20 16 36
4. TRABZONSPOR18 10 5 3 41 19 22 35
5. AYTEMİZ ALANYASPOR19 10 5 4 38 18 20 35
6. GALATASARAY19 9 6 4 28 16 12 33
7. BEŞİKTAŞ19 9 3 7 29 26 3 30
8. GÖZTEPE19 8 5 6 24 21 3 29
9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR18 6 6 6 33 26 7 24
10. GAZİANTEP FK19 6 6 7 26 31 -5 24
11. ÇAYKUR RİZESPOR19 7 3 9 20 28 -8 24
12. YUKATEL DENİZLİSPOR19 6 4 9 20 28 -8 22
13. GENÇLERBİRLİĞİ19 5 6 8 29 34 -5 21
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR19 4 6 9 16 27 -11 18
15. ANTALYASPOR19 4 5 10 18 36 -18 17
16. KASIMPAŞA19 4 3 12 27 42 -15 15
17. MKE ANKARAGÜCÜ19 2 7 10 16 36 -20 13
18. HES KABLO KAYSERİSPOR19 2 5 12 18 48 -30 11

Gelecek haftanın programı

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe

Kaynak: AA
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