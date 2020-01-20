Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig'de görünüm - Spor

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası oynanan tek maçla sona erdi.

20.01.2020 22:20 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:20
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Ligin 18. haftasının kapanış maçında, Çaykur Rizespor, 'ni konuk etti. Karadeniz temsilcisi, başkent ekibini 2-0 yenerek evine puansız gönderdi.

Ligde haftanın önemli maçında lider Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da zirve mücadelesi veren Beşiktaş'a konuk oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0, Galatasaray ise sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla geçerek sezonun en farklı galibiyetini elde etti.

Ligin 18. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-2

Antalyaspor-Göztepe: 0-3

Trabzonspor-Kasımpaşa: 6-0

Galatasaray-Yukatel Denizlispor: 2-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 2-0

Puan durumu

Ligin 18. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR18 12 4 2 37 17 20 40
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR18 10 6 2 36 18 18 36
3. TRABZONSPOR18 10 5 3 41 19 22 35
4. FENERBAHÇE18 10 4 4 36 21 15 34
5. AYTEMİZ ALANYASPOR18 9 5 4 36 17 19 32
6. GALATASARAY18 8 6 4 25 16 9 30
7. BEŞİKTAŞ18 9 3 6 28 24 4 30
8. GÖZTEPE18 7 5 6 22 20 2 26
9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR18 6 6 6 33 26 7 24
10. GAZİANTEP FK18 6 6 6 26 30 -4 24
11. ÇAYKUR RİZESPOR18 7 2 9 19 27 -8 23
12. YUKATEL DENİZLİSPOR18 6 4 8 20 25 -5 22
13. GENÇLERBİRLİĞİ18 4 6 8 28 34 -6 18
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 18 4 6 8 16 24 -8 18
15. KASIMPAŞA18 4 3 11 26 40 -14 15
16. ANTALYASPOR18 3 5 10 15 36 -21 14
17. MKE ANKARAGÜCÜ18 2 6 10 15 35 -20 12
18. HES KABLO KAYSERİSPOR18 2 4 12 17 47 -30 10

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler