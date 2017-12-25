Futbol: Süper Lig'de Görünüm

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk devresi, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig'de Görünüm

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk devresi, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi.

Ligin 17 haftalık ilk bölümü, Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla tamamlandı. Ev sahibi Osmanlıspor, rakibini 3-2 yendi.

Kasımpaşa deplasmanından 2-1 galip ayrılan Medipol Başakşehir, puanını 36'ya yükselterek geçen sezon olduğu gibi devre arasına lider girdi.

Galatasaray, Fatih Terim'in 4. dönemindeki ilk maçında, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, devreyi 35 puanla 2. sırada kapadı.

Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla 5 karşılaşmalık galibiyet serisi noktalanan Fenerbahçe, 33 puanla 3. sırada yer aldı.

Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş ise konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek, liderin 6 puan gerisine düştü. Aynı puana sahip Kayserispor ve Göztepe'nin averajla önünde yer alan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 4. sırada tamamladı.

17. hafta sonunda topu filelerle 14'er kez buluşturan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında zirveyi paylaştı.

Süper Lig'in 17. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-1

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-2

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR17 11 3 3 31 18 13 36
2. GALATASARAY17 11 2 4 37 22 15 35
3. FENERBAHÇE17 9 6 2 34 20 14 33
4. BEŞİKTAŞ17 8 6 3 29 16 13 30
5. KAYSERİSPOR17 8 6 3 25 18 7 30
6. GÖZTEPE17 9 3 5 30 26 4 30
7. TRABZONSPOR17 8 5 4 33 28 5 29
8. DEMİR GRUP SİVASSPOR17 8 2 7 23 27 -4 26
9. BURSASPOR17 7 4 6 28 19 9 25
10. EVKUR YENİ MALATYASPOR17 6 4 7 21 24 -3 22
11. KASIMPAŞA17 5 4 8 25 31 -6 19
12. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR17 5 4 8 22 30 -8 19
13. AYTEMİZ ALANYASPOR17 5 3 9 28 33 -5 18
14. OSMANLISPOR17 5 2 10 26 34 -8 17
15. ANTALYASPOR17 4 5 8 19 31 -12 17
16. ATİKER KONYASPOR17 4 3 10 16 23 -7 15
17. GENÇLERBİRLİĞİ17 3 5 9 20 32 -12 14
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR17 2 3 12 14 29 -15 9



18. hafta programı

İkinci devrenin ilk haftasında şu maçlar oynanacak:

Antalyaspor-Beşiktaş

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

Bursaspor-Medipol Başakşehir

Atiker Konyaspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Göztepe

Kayserispor-Galatasaray

Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor

Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor

Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği

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