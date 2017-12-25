Futbol: Süper Lig'de Görünüm

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk devresi, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi.



Ligin 17 haftalık ilk bölümü, Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla tamamlandı. Ev sahibi Osmanlıspor, rakibini 3-2 yendi.



Kasımpaşa deplasmanından 2-1 galip ayrılan Medipol Başakşehir, puanını 36'ya yükselterek geçen sezon olduğu gibi devre arasına lider girdi.



Galatasaray, Fatih Terim'in 4. dönemindeki ilk maçında, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, devreyi 35 puanla 2. sırada kapadı.



Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla 5 karşılaşmalık galibiyet serisi noktalanan Fenerbahçe, 33 puanla 3. sırada yer aldı.



Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş ise konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek, liderin 6 puan gerisine düştü. Aynı puana sahip Kayserispor ve Göztepe'nin averajla önünde yer alan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 4. sırada tamamladı.



17. hafta sonunda topu filelerle 14'er kez buluşturan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında zirveyi paylaştı.



Süper Lig'in 17. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:



Sonuçlar



Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1



Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-1



Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-1



Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: 1-1



Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1



Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: 1-1



Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2



Galatasaray-Göztepe: 3-1



Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-2



Puan durumu





Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 11 3 3 31 18 13 36 2. GALATASARAY 17 11 2 4 37 22 15 35 3. FENERBAHÇE 17 9 6 2 34 20 14 33 4. BEŞİKTAŞ 17 8 6 3 29 16 13 30 5. KAYSERİSPOR 17 8 6 3 25 18 7 30 6. GÖZTEPE 17 9 3 5 30 26 4 30 7. TRABZONSPOR 17 8 5 4 33 28 5 29 8. DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 8 2 7 23 27 -4 26 9. BURSASPOR 17 7 4 6 28 19 9 25 10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 17 6 4 7 21 24 -3 22 11. KASIMPAŞA 17 5 4 8 25 31 -6 19 12. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 17 5 4 8 22 30 -8 19 13. AYTEMİZ ALANYASPOR 17 5 3 9 28 33 -5 18 14. OSMANLISPOR 17 5 2 10 26 34 -8 17 15. ANTALYASPOR 17 4 5 8 19 31 -12 17 16. ATİKER KONYASPOR 17 4 3 10 16 23 -7 15 17. GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 5 9 20 32 -12 14 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 17 2 3 12 14 29 -15 9



