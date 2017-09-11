Futbol: Süper Lig'de Görünüm

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, bugün yapılan tek maçla tamamlandı.



Günün maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.



Galatasaray'ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1



Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2



Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3



Osmanlıspor-Göztepe: 0-2



Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1



Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0



Antalyaspor-Galatasaray: 1-1



Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2



Puan durumu





Süper Lig



Takımlar O G B M A Y AV P 1. GALATASARAY 4 3 1 0 11 3 8 10 2. BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 7 3 4 10 3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 4 3 0 1 7 6 1 9 4. KASIMPAŞA 4 2 1 1 9 7 2 7 5. TRABZONSPOR 4 2 1 1 9 7 2 7 6. GÖZTEPE 4 2 1 1 7 5 2 7 7. KAYSERİSPOR 4 2 1 1 6 6 0 7 8. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7 9. BURSASPOR 4 2 0 2 7 5 2 6 10. KARDEMİR KARABÜKSPOR 4 1 2 1 5 4 1 5 11. FENERBAHÇE 4 1 2 1 8 8 0 5 12. AYTEMİZ ALANYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4 13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4 14. ATİKER KONYASPOR 4 1 0 3 5 6 -1 3 15. ANTALYASPOR 4 0 3 1 4 6 -2 3 16. DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3 17. OSMANLISPOR 4 0 1 3 4 10 -6 1 18. GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 3 9 -6 1



