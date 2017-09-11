Futbol: Süper Lig'de Görünüm

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, bugün yapılan tek maçla tamamlandı.

Futbol: Süper Lig'de Görünüm

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, bugün yapılan tek maçla tamamlandı.

Günün maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2

Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Osmanlıspor-Göztepe: 0-2

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1

Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0

Antalyaspor-Galatasaray: 1-1

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2

Puan durumu

Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
1. GALATASARAY4 3 1 0 11 3 8 10
2. BEŞİKTAŞ4 3 1 0 7 3 4 10
3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR4 3 0 1 7 6 1 9
4. KASIMPAŞA4 2 1 1 9 7 2 7
5. TRABZONSPOR4 2 1 1 9 7 2 7
6. GÖZTEPE4 2 1 1 7 5 2 7
7. KAYSERİSPOR4 2 1 1 6 6 0 7
8. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7
9. BURSASPOR4 2 0 2 7 5 2 6
10. KARDEMİR KARABÜKSPOR4 1 2 1 5 4 1 5
11. FENERBAHÇE4 1 2 1 8 8 0 5
12. AYTEMİZ ALANYASPOR4 1 1 2 6 7 -1 4
13. EVKUR YENİ MALATYASPOR4 1 1 2 6 7 -1 4
14. ATİKER KONYASPOR4 1 0 3 5 6 -1 3
15. ANTALYASPOR4 0 3 1 4 6 -2 3
16. DEMİR GRUP SİVASSPOR4 1 0 3 2 6 -4 3
17. OSMANLISPOR4 0 1 3 4 10 -6 1
18. GENÇLERBİRLİĞİ4 0 1 3 3 9 -6 1


- 5. hafta

15 Eylül Cuma:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor