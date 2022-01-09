Futbol: Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongunkİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziamhetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, CikalleshiDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner...
KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongunk
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziamhetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan, Pedro Henrique, Leke James
Sarı kartlar: Dk. 23 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor ), Dk. 45+1 Soner Dikmen (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
7. dakikada Michalak'ın pasında Bytylqi'nin vuruşunda top defanstan kornere çıktı.
24. dakikada Rahmanovic'in ceza sahası içinden ara pasında topu önünde bulan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
25. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Michalak kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta çıktı.
44. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri