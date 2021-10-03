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Futbol: Süper Lig

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 61 Tarık Çetin), Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel (Dk. 85 Alberk Koç), Dokovic, Dabo, Sabo (Dk. 62 Bolasie), Umar (Dk. 62 Phiri), Boldrin (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan (Dk. 61 Tarık Çetin), Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel (Dk. 85 Alberk Koç), Dokovic, Dabo, Sabo (Dk. 62 Bolasie), Umar (Dk. 62 Phiri), Boldrin (Dk. 90+5 Deniz Hümmet), Pohjanpalo

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 72 Kerem Aktürkoğlu), Babel (Dk. 90+1 Morutan), Mohamed (Dk. 90 Diagne)

Goller: Dk. 5 ve 75 Mohamed, Dk. 90+11 Morutan (Galatasaray), Dk. 18 ve 25 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Dk. 86 Berkan Kutlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 37 Sabo, Dk. 58 Selim Ay, Dk. 67 Bolasie, Dk. 90+5 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor) Dk. 32 Alpaslan Öztürk, Dk. 40 Muslera, Dk. 42 Mohamed, Dk. 65 Ömer Bayram (Galatasaray)

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

48. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ceza sahası içerisine ortasına Mohamed'in ön direkte plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

56. dakikada Pohjanpalo'nun yaklaşık 30 metreden kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda sağ ayağı ile sert şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

60. dakikada Feghouli'nin ceza sahası içine ara pasında Halil Dervişoğlu'nun Selim Ay'dan kurtulduktan sonra kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya vuruşunda, top yandan auta çıktı.

75. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sol taraftan Ömer Bayram'ın ceza sahası içerisine ortasında, Muhamed boş pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-2.

78. dakikada sol taraftan Cemali Sertel'in uzun taç atışında Dokovic'in arkaya çevirdiği topa Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda, kaleci Muslera çizgi üzerinde ayağı ile meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

87. dakikada Çaykur Rizespor penaltı vuruşundan faydayanamadı. Kazanılan penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

90+9. dakikada Phiri'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren Pohjanpalo'nun vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

90+11. dakikada Diagne'nin sağdan ceza sahsı içerisine ortasında, arka direkte Morutan topu boş kaleye gönderdi: 2-3.

Karşılaşma, sarı kırmızlıların 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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