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Futbol: Süper Lig

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Dokovic, Dabo, Sabo, Umar, Boldrin, PohjanpaloGalatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Berkan...

VAN (AA) - Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Dokovic, Dabo, Sabo, Umar, Boldrin, Pohjanpalo

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli, Babel, Mohamed

Sarı kartlar: Dk. 32 Alpaslan Öztürk, Dk. 40 Muslera, Dk. 42 Mohamed (Galatasaray), Dk. 37 Sabo (Çaykur Rizespor)

Goller: Dk. 5 Mohamed (Galatasaray), Dk. 18 ve 25 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

5. dakikada Galatasaray öne geçmeyi başardı. Feghouli'nin sağdan ceza sahasına ortasında Holmen'in uzaklaştırmak istediği top Mohamed'in önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasının gerisinde kontrol edip vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.

10. dakikada Berkan Kutlu'nun sol taraftan ceza yayı üzerine kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada ev sahibi ekip ilk isabetli şutunda beraberliği yakaladı. Galatasaray defansında Berkan Kutlu'nun hatasında topu kapan Umar, ceza sahası sağında Sabo'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun altı pas içerisine ortasında, Pohjanpalo boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Soldan Boldrin'in kullandığı kornerde, Sabo topu ön direkte kafa ile arkaya aşırdı. Selim Ay'ın arka direkte kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top bir kez daha filelere gitti: 2-1.

45+5. dakikada Van Aanholt'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, savunmadan seken top Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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