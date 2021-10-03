Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal YılmazFenerbahçe: Altay Bayındır, Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 56 Novak), Crespo (Dk. 46 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Rossi (Dk. 67 Mert Hakan Yandaş), Berisha (Dk. 85 Osayi-Samuel), Serdar Dursun (Dk.
Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 56 Novak), Crespo (Dk. 46 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Rossi (Dk. 67 Mert Hakan Yandaş ), Berisha (Dk. 85 Osayi-Samuel), Serdar Dursun (Dk. 56 Valencia)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı (Dk. 46 Sakıb Aytaç), Sadiku (Dk. 90 Brecka), Travnik, Hajradinovic (Dk. 46 Dirar), Eysseric, Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Jorgensen), Umut Bozok
Goller: Dk. 16 Berisha, Dk. 45+5 Gustavo (Fenerbahçe), Dk. 53 Travnik (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 26 Crespo, Dk. 45+2 Rossi, Dk. 59 Gustavo, Dk. 73 Serdar Aziz, Dk. 74 Novak (Fenerbahçe), Dk. 35 Sadiku, Dk. 62 Umut Bozok, Dk. 76 Sakıb Aytaç (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
48. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağdan Hadergjonaj ile yaptığı verkaçla ceza sahasında topla buluşan Eysseric'in sağ çaprazda müsait durumda şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrılarak önünü boşalttı ve topu içeriye çekti. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top filelerle buluştu: 2-1.
60. dakikada Berisha'nın soldan ortasında altıpas önünde topla buluşan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda Ertuğrul topu göğsüyle oyun alanına çeldi. Atağın devamında Gustavo rakibine faul yaptı ve atak sonlandı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.