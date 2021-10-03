Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Süper Lig

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Gökhan BarcınGaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Tosça, Halil İbrahim Pehlivan, Merkel, Recep Niyaz, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet DemirAltay: Lis, Naderi, Murat Akça, Björkander, Cebrail Karayel, Thiam, Zeki Yıldırım, Rayan,...

Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Gökhan Barcın

Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Tosça, Halil İbrahim Pehlivan, Merkel, Recep Niyaz, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir

Altay: Lis, Naderi, Murat Akça, Björkander, Cebrail Karayel, Thiam, Zeki Yıldırım, Rayan, Pinares, Kappel, Bamba

Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep-Altay karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

9. dakikada ev sahibi Gaziantep'ten Maxim'in kullandığı serbest vuruşun ardından meşin yuvarlakla ceza sahasında buluşan Sagal, topu kalenin üstünden auta attı.

27. dakikada Gaziantep'in orta sahadan gelişen atağında ceza yayı önünde topla buluşan Merkel'in sert vurdu. Ceza sahasındaki Murat Akça topu kafayla kornere çeldi.

33. dakikada ceza sahasının sağında Kistio'nun çektiği sert şut, üst direkten döndü. Altayla futbolcular topu kornere gönderdi.

44. dakikada ceza sahası içinde Figueiredo'nun şutunda, top kalenin solundan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri
Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

 Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak

Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak

 Bakasetas'tan çılgın performans! Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi

Bakasetas'tan çılgın performans! Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Ebru Şallı Pınar Deniz
Spor Sergen Yalçın Muslera Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Donald Trump Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 17:03:14. #1.12#