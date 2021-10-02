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Futbol: Süper Lig

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Önel, Serkan ÇimenBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçi, Vida, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Kenan Karaman (Dk. 67 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 67 Teixeira), Can Bozdoğan (Dk. 67 Necip Uysal), Güven Yalçın (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Önel, Serkan Çimen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçi, Vida, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Kenan Karaman (Dk. 67 Gökhan Töre ), Oğuzhan Özyakup (Dk. 67 Teixeira), Can Bozdoğan (Dk. 67 Necip Uysal), Güven Yalçın (Dk. 86 Umut Meraş), Batshuayi

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Azubuike (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Pedro Henrique, Jorge Felix, Gradel, Kayode (Dk. 59 Yatabare)

Goller: Dk. 32 ve 69 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 54 Rıdvan Yılmaz (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 64 de Souza, Dk. 90 Umut Meraş (Beşiktaş), Dk. 72 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2- 1 yendi.

46. dakikada Demir Grup Sivasspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Muammer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Gradel'in soldan kullandığı korner atışı sonrası ceza alanı içinde hamle yapan Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

54. dakikada Sivaspor beraberliği yakaladı. Gradel'in sol çaprazdan ortasına savunmada Rıdvan Yılmaz'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

69. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortası sonrası ön direkte iyi yükselen Güven Yalçın, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

75. dakikada Gökhan Töre'nin soldan kullandığı serbest vuruş sonrası arka direkte Güven Yalçın'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada Gradel'in soldan ortası sonrası arka direkte Yatabare topu kafayla daha müsait durumdaki Pedro Henrique'nin önüne bıraktı. Bu oyuncu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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