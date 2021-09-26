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Futbol: Süper Lig

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Hakan YemişkenGalatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama (Dk. 46 Alpaslan Öztürk), Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 46 Diagne), Morutan (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan), Kerem Aktürkoğlu (Dk.

VAN (AA) - Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama (Dk. 46 Alpaslan Öztürk ), Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 46 Diagne), Morutan (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan ), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+3 Mustafa Muhammed), Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Emre Kılınç)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir (Dk. 78 Kahraman Demirtaş), Yalçın Kayan (Dk. 61 Tijanic), Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 77 Baku), Lourency (Dk. 77 Jahovic), Halil Akbunar, Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 43 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 49 Halil Dervişoğlu, Dk. 56 Morutan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 62 Halil Dervişoğlu, Dk. 82 Cicaldau, Dk. 88 Van Aanholt (Galatasaray)

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi.

49. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Göztepe'nin çıkarken kaptırdığı topu alan Halil Dervişoğlu uzak mesafeden şutunu çekti. Kaleci İrfan Can Eğribayat, yerden yavaş gelen meşin yuvarlağı elinden kaçırınca top çizgiyi geçti: 1-1.

56. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Morutan, önce Berkan Emir ardından da Arslanagic'i çalımlayarak ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Rumen futbolcu, yakın köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

58. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından sert şutunda, top yandan auta gitti.

73. dakikada savunma arkasına sarkarak hızla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla topu önledi. Dönen meşin yuvarlağı tamamlamak isteyen Cicaldau'nun vuruşunda araya giren savunma topu kornere çeldi.

Mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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