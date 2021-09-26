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Futbol: Süper Lig

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Hakan YemişkenGalatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil DervişoğluGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Yalçın...

VAN (AA) - Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Obinna, Soner Aydoğdu, Lourency, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye

Gol: Dk. 43 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Galatasaray-Göztepe maçının ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topun sahibi oldu.

37. dakikada Galatasaray, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasında gole yaklaştı. Ceza sahası içinde geri pası uzaklaştıramayan İrfan Can, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Halil Dervişoğlu'na kaptırdı. Halil'in uygun durumda İrfan Can'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top Soner Aydoğdu'ya çarparak kornere gitti.

41. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un uygun durumda vuruşunda, savunma topun kaleye gitmesini önledi.

43. dakikada konuk takım Göztepe öne geçti. Rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanatta Luyindama'dan topu kapan Halil Akbunar bekletmeden pasını savunma arkasına sarkan Ndiaye'ye gönderdi. Kaleci Muslera'yı önde yakalayan Ndiaye'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Müsabakanın devre arasına Göztepe 1-0 önde girdi.

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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