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Futbol: Süper Lig

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa SavranlarAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Riberio, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Lobjanidze, Boudjemaa,, Diouf, Traore, El KaabiFenerbahçe: Altay Bayındır, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Novak,...

FATİH, İSTANBUL (AA) - Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Atakaş Hatayspor : Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Riberio, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Lobjanidze, Boudjemaa,, Diouf, Traore, El Kaabi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Szalai, Min-jae, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Valencia, Rossi, Berisha

Gol: Dk. 17. Rossi, Dk. 30 Novak (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 43 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45 Vitor Pereira (Teknik direktör) (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adekugbe'nn ortasında Diouf'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

11. dakikada ev sahibi Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından El Kaabi'nin ortasında Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. sağ kanattan ceza sahası içinde Valencia'nın ortasında topla buluşan Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top kaleci Munir'de kaldı.

30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Valencia'nın kafa vuruşunda top arka direğe yöneldi. Novak'ın altıpas içinde dokunduğu top ağlara gitti: 0-2.

42. dakikada gelişen kontra atakta topla buluşan Valencia, kaleci Munir'i geçerek yaptığı vuruşta savunma kale çizgisi üzerinden topu çıkardı.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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