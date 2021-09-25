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Futbol: Süper Lig

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin TuğralFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Mukairu, WrightÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar,...

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Mukairu, Wright

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Hadadi, Ndong, Aabid, Mustafa Eskihallaç, Chouiar, Adem Büyük, Tetteh

Süper Lig'in 7. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

5. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Poli'nin sert şutunda top auta çıktı.

16. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

38. dakikada sağ kanattan Tetteh'in ortası sonrası arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri
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