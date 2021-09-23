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Futbol: Süper Lig

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, ValenciaGZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore,...

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, Valencia

GZT Giresunspor : Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Pelupessy, Diabate, Flavio, Sergio, Balde

Gol: Dk. 3 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 32 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

20. dakikada yapılan ortada Balde, meşin yuvarlağı Traore'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı gitti.

22. dakikada solda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia'yı gördü. Valencia'nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sağdan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde'nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

33. dakikada topla ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pasında, uygun durumda topla buluşan Rossi'nin şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada GZT Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda, top direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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