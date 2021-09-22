Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan ÇimenYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Thiam, Mensah, CardosoGalatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van...
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen
Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Thiam, Mensah, Cardoso
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Taylan Antalyalı, Feghouli, Mustafa Muhammed
Goller: Dk. 39 Thiam, Dk. 45 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Hosseini (Yukatel Kayserispor), Dk. 37 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)
Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor-Galatarasay karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-0 önde tamamladı.
1. dakikada başlama vuruşunun ardından topu iyi taşıyan Cardoso'nun ortasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın vuruşunda, top auta çıktı.
16. dakikada hızlı gelişen Galatarasay atağında Oğulcan Çağlayan'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez gönderdiği sert şutta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinden arasından iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, sağ direk dibinde pozisyon alan Hosseini son anda topu kornere çelmeyi başardı.
39. dakikada sağ taraftan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada Mensah'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.