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Futbol: Süper Lig

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Kemal YılmazGaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Halil Pehlivan, Merkel, Caulker, Djilobodji, Figueiredo, Recep Niyaz, Muhammet Demir, Sagal, Doğan ErdoğanMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Tolga Ciğerci, Lima, Şener Özbayraklı (Dk.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Kemal Yılmaz

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Halil Pehlivan, Merkel, Caulker, Djilobodji, Figueiredo, Recep Niyaz, Muhammet Demir, Sagal, Doğan Erdoğan

Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Ponck, Tolga Ciğerci, Lima, Şener Özbayraklı (Dk. 39 Duarte), Epuraeanu, Visca, Berkay Özcan, Okaka, Zulj, Gulbrandsen

Gol: Dk. 1 Muhammet Demir (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 8 Merkel, Dk. 30 Recep Niyaz (Gaziantep)

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep, Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada başlama vuruşuyla atağa geçen ev sahibi Gaziantep'in orta sahadan ilerleyen atağı sonrası ceza sahası içerisinde topla bulaşan Muhammet Demir, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

6. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ çaprazdan topu süren Recep Niyaz'ın pasını karşılayan Sagal'ın şutunda, top yandan auta gitti.

18. dakikada sol kanatta gelişen Gaziantep atağında Figueiredo'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.

36. dakikada sol kanattan topla bulaşan Sagal'ın ceza sahasının sol çizgisinden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinden döndü.

42. dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanattan topla ilerleyen Lima'nın ceza sahasının solundan attığı pas ile buluşan Okaka'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri
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