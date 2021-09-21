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Futbol: Süper Lig

AA / Yeter Erdine - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Candaş ElbilÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mallan (Dk 75 Karim Hafez), Hadadi, Chouiar (Dk. 83 Haqı Osman), Aabid, Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Tetteh (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mallan (Dk 75 Karim Hafez), Hadadi, Chouiar (Dk. 83 Haqı Osman), Aabid, Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Tetteh (Dk. 68 Walter Bwalya)

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique (Dk. 88 Sefa Yılmaz), Gradel, Jorge Felix (Dk. 58 Ulvestad), Kayode (Dk. 69 Yatabare)

Gol: Dk. 70 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Ahmet Oğuz, Dk. 57 Hakan Arslan, Dk. 90+4 Fajr (Demir Grup Sivasspor) Dk. 80 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+4 Mustafa Eskihellaç (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

54. dakikada ev sahibi ekibin atağında kornerden gelen topa arka direkte Adem Büyük çok sert vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

59. dakikada gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Pedro Henrique'nin Kayode'ye doğru yaptığı ortada, kaleci Ertaç topu kontrol etti.

70. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan Fajr'ın yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

77. dakikada Aabid'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada Walter kafayı vurdu, ancak top kaleci Muammer'de kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

AA / Yeter Erdine - Spor Haberleri
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