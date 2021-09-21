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Futbol: Süper Lig

AA / Yeter Erdine - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Candaş ElbilÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mallan, Hadadi, Chouiar, Aabid, Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, TettehDemir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mallan, Hadadi, Chouiar, Aabid, Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Tetteh

Demir Grup Sivasspor : Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique, Gradel, Jorge Felix, Kayode

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

24. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, ceza sahası yayı üzerinden Adem'in pasıyla topu alan Mallan'ın vuruşunda, kaleci Muammer topu son anda kornere tokatladı.

28. dakikada Sivasspor ceza sahasına gönderilen uzun topu savunma sektirdi. Topu alan Adem Büyük kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kalei Muammer gole izin vermedi.

33. dakikada ceza sahası üzerinde Mallan'ın topla buluşturduğu Adem'in vuruşunda, top auta gitti.

37. dakikada savunma arkasına gönderilen topla çaprazdan ceza sahasına giren Kayode'nin vuruşunda, top kaleci Ertaç'tan döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

AA / Yeter Erdine - Spor Haberleri
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