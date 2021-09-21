Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Ergin GözütokÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk. 13 Selim Ay), Gökhan Gönül (Dk. 81 Umar), Holmen (Dk. 81 Dokovic), Emir Han Topçu, Phiri, Dabo, Alper Potuk, Bolasie, Boldrin (Dk.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Baiano (Dk. 13 Selim Ay ), Gökhan Gönül (Dk. 81 Umar), Holmen (Dk. 81 Dokovic), Emir Han Topçu, Phiri, Dabo, Alper Potuk, Bolasie, Boldrin (Dk. 59 Boyd), Deniz Hümmet
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça, Thiam, Naderi, Björkander, Kappel (Dk. 90+4 İbraham Öztürk), Zeki Yıldırım (Dk. 74 Ceyhun Gülselam), Erhan Çelenk (Dk. 46 Aka), Thaciano (Dk. 46 Paixao), Bamba
Goller: Dk. 44 Björkander, Dk. 73 Bamba (Altay), Dk. 90 Bolasie (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 68 Thiam (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 58 Selim Ay (Çaykur Rizespor), Dk. 58 Kappel, Dk. 80 Murat Akça (Altay)
Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Altay, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
48. dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından sert şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
73. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Savunmadan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Bamba'nın vuruşunda, Selim Ay'a çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-2.
77. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Bolasie'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
88. dakikada Bolasie'nin soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, penaltı noktasında Alper Potuk'un vuruşunda, savunma oyuncuları topu çizgiden çevirmeyi başardı.
90. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Bolasie'nin dönüp yerden sert şutunda, top direk dibinden filelere gitti: 1-2.
Karşılaşma, Altay'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.