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Futbol: Süper Lig

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Alper Ulusoy, Furkan Ürün, Selahattin AltayAtakaş Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 70 Boudjemaa), Ribeiro, Kamara (Dk. 46 Lobjanidze) Traore (Dk. 90+4 Sackey), El Kaabi, (DK.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Alper Ulusoy, Furkan Ürün, Selahattin Altay

Atakaş Hatayspor : Munir, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 70 Boudjemaa), Ribeiro, Kamara (Dk. 46 Lobjanidze) Traore (Dk. 90+4 Sackey), El Kaabi, (DK. 90 Saint Louis) Diouf

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Ramazan Civelek (Dk. 66 Hosseini), Attamah (Dk. 80 Fernandes), İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 46 Cardoso), Thiam, Mensah (Dk. 66 Mane), Gökhan Sazdağı (Dk. 60 Kemen)

Goller: Dk. 4 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 52 Diouf, Dk. 71 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Fatih Kurucuk, Dk. 37 Onur Ergün, Dk. 89 Boudjemaa, Dk. 90 Munir (Atakaş Hatayspor) Dk. 53 Attamah, Dk. 64 Kemen (Yukatel Kayserispor)

Süper Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.

48. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunu, kaleci Lung topu çıkardı.

52. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Lobjanidze'nin sağ çaprazdan ceza sahası içine ortasında Diouf, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten geri döndü.

71. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

85. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle son buldu.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
Hatayspor seriye bağladı! Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek bir ilke imza attılar

Hatayspor seriye bağladı! Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek bir ilke imza attılar
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