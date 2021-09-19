Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Süper Lig

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 82 Ponck), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 67 Berkay Özcan), Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Dk. 67 Chadli), Deniz Türüç (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 82 Ponck), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 67 Berkay Özcan ), Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Dk. 67 Chadli), Deniz Türüç (Dk. 67 Epureanu), Okaka (Dk. 87 Gulbrandsen)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Novak), Meyer (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel (Dk. 46 Valencia), Pelkas (Dk. 46 Rossi), Berisha (Dk. 62 Mesut Özil)

Goller: Dk. 16 Okaka, Dk. 90 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 83 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

65. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Mesut Özil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Volkan'ın son anda kurtardığı meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Pozisyonun devamında Novak'ın kafa vuruşunda ise top az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına giren Visca, arka direğe doğru hareketlenen Gulbrandsen'e yerden pasını gönderdi. Norveçli oyuncunun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
Maçta ilk gol geldi! İtalyan futbolcu kalabalık defansın arasından topu ağlara gönderdi

Maçta ilk gol geldi! İtalyan futbolcu kalabalık defansın arasından topu ağlara gönderdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Murat Kurum Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Eser Yenenler Müge Anlı Seda Sayan Bensu Soral
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Domagoj Vida Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 21:34:38. #1.17#