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Futbol: Süper Lig

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Alper Ulusoy, Furkan Ürün, Selahattin AltayAtakaş Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün, Riberio, Kamara, Traore, El Kaabi, DioufYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Ramazan Civelek,...

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Alper Ulusoy, Furkan Ürün, Selahattin Altay

Atakaş Hatayspor : Munir, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün, Riberio, Kamara, Traore, El Kaabi, Diouf

Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Ramazan Civelek, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Thiam, Mensah, Gökhan Sazdağı

Gol: Dk. 4 Mensah (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Fatih Kurucuk, Dk. 37 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Riberio'nun sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

4. dakikada konuk ekip Yukatel Kayserispor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Mensah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

24. dakikada Traore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

30, dakikada Riberio'nun ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna geri döndü.

41. dakikadaki Hatayspor atağında Adekugbe'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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