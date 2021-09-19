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Futbol: Süper Lig

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç, OkakaFenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Okaka

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Meyer, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Pelkas, Berisha

Gol: Dk. 16 Okaka (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Okaka'dan aldığı pasla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattaki Visca'nın altı pas önüne yerden gönderdiği topa Okaka gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Osayi-Samuel son çizgiye inip arka direğe ortasını yaptı. Altı pas önünde Berisha röveşata vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

41. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Edin Visca'nın yerden yaptığı ortada savunmadan seken top, ceza sahası dışındaki Tolga'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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