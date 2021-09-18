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Futbol: Süper Lig

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan DedeşAdana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydin, Sinan Kurt, Balotelli (Dk. 82 Assombalonga), Ezeh (Dk. 54 Metehan Mimaroğlu), Svensson (Dk. 82 Tarık Çamdal), Bjarnason, Vargas (Dk. 62 Yunus Akgün), Stambouli (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydin, Sinan Kurt, Balotelli (Dk. 82 Assombalonga), Ezeh (Dk. 54 Metehan Mimaroğlu), Svensson (Dk. 82 Tarık Çamdal ), Bjarnason, Vargas (Dk. 62 Yunus Akgün ), Stambouli (Dk. 62 Castro), Deli, Rassoul

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Dokovic (Dk. 46 Alper Potuk), Boyd, Boldrin (Dk. 80 Deniz Hümmet), Pohjanpalo (Dk. 65 Umar), Baiano, Alberk Koç, Sabo (Dk. 46 Phiri) Yala

Goller: Dk. 33 Balotelli (Penaltıdan), Dk. 39 Vargas, Dk. 66 Bjarnason (Adana Demirspor), 53 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Dokovic, Dk. 31 Selim Ay, Dk. 73 Phiri, Dk. 81 Boyd (Çaykur Rizespor) Dk. 78 Metehan Mimaroğlu (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

Bu skorla Adana Demirspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.

53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boldrin, sağ çaprazdan yaptığı güzel vuruşta topu ağlarla buluşturarak farkı 1'e indirdi: 2-1.

54. dakikada Vargas'ın ara pasına hareketlenen Metehan Mimaroğlu'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Gökhan Akkan'da kaldı.

66. dakikada Sinan Kurt'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Simon Deli topu arka direğe indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bjarnason, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

76. dakikada ceza sahası dışından Castro'nun sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

90+3. dakikada orta sahadan çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Adana Demirspor, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor Haberleri
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