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Futbol: Süper Lig

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Poli, Güray Vural, Fredy, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar, WrightBeşiktaş: Mert Günok, Montero, N'Sakala, de Souza, Kenan Karaman, Salih Uçan, Atiba,...

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Poli, Güray Vural, Fredy, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar, Wright

Beşiktaş: Mert Günok, Montero, N'Sakala, de Souza, Kenan Karaman, Salih Uçan, Atiba, Mehmet Topal (Dk. 37 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal (Dk. 21 Pjanic), Gökhan Töre, Batshuayi

Goller: Dk. 42 Wright, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 14 Mehmet Topal (Beşiktaş)

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

11. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Nuri Şahin'in ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

41. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ortasına uygun pozisyonda kale önündeki Montero'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Wright'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Fredy'nin solda kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri
Antalya'da gol yağmuru! Fark 2'ye çıktı

Antalya'da gol yağmuru! Fark 2'ye çıktı
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