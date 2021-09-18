Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Travnik, Hajradinovic, Umut Bozok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Sarı kart: Dk. 13 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

13. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün havadan pasında Cornelius, kafayla topu Bruno Peres'e indirdi. Bu oyuncu sağdan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Nwakaeme'nin arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.