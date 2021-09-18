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Futbol: Süper Lig

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Mehmet KısalDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 80 Azubuike), Cofie, Fajr, Henrique (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Gradel (Dk.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Mehmet Kısal

Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 80 Azubuike), Cofie, Fajr, Henrique (Dk. 80 Sefa Yılmaz ), Gradel (Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare (Dk. 84 Ziya Erdal)

Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Mendyl (Dk. 67 Halil İbrahim Pehlivan), Jefferson (Dk. 36 Sagal), Caulker, Djilobodji, Merkel (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Recep Niyaz, Dicko (Dk. 77 Kenan Özer), Muhammet Demir, Messaoudi (Dk. 67 Figueiredo)

Goller: Dk. 21 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+2 Figueiredo (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ahmet Oğuz, Dk. 82 Muammer Yıldırım, Dk.90+4 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada Gaziantep etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun yerden ceza alanına doğru yaptığı sert ortada Sivasspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

51. dakikada sol kanatta ceza alanı içinde topla buluşan Gradel, altıpasta arkadaşı Hakan Arslan'ı gördü. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

53. dakikada Henrique'nin rakip ceza yayının hemen dışından şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak kornere çıktı.

61. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayının sağ çaprazından şutunda top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

64. dakikada Gaziantep, rakip ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Muhammet Demir'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer Yıldırım güçlükle çeldi. Pozisyonun takibinde Sagal'ın şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

72. dakikada topla ceza sahasına giren Henrique, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutuna kayarak müdahale eden Caulker, meşin yuvarlığı kornere gönderdi.

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir'in plasesini kaleci Muammer Yıldırım güçlükle çeldi. Oyun alanına geri dönen meşin yuvarlığı savunma uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Gaziantep eşitliği yakaladı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri
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