Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Mehmet Kısal

Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Fajr, Henrique, Gradel, Yatabare

Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Mendyl, Jefferson (Dk. 36 Sagal), Caulker, Djilobodji, Merkel, Recep Niyaz, Dicko, Muhammet Demir, Messaoudi

Gol: Dk. 21 Yatabare (Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 37 Ahmet Oğuz (Sivasspor)

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor-Gaziantep maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

21. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağdan rakibini geçen Henrique'nin ceza alanına ortasına uzak direkteki Yatabare'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada Ahmet Oğuz'un orta alandan gönderdiği topa hareketlenerek rakip defansın arkasına sarkan Henrique, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor, 1-0 önde tamamladı.