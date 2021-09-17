Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Hakan Karabalcık

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Abdulsamed Damlu, Hadadi, Sadık Çiftpınar, Wallace, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 46 Nshimirimana), Ndong, Aabid, Chouiar (Dk. 86 Semih Kaya ), Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh (Dk. 80 Osman)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec (Dk. 62 Caner Erkin), Hedenstad (Dk. 37 Serhat Ahmetoğlu), Efe Tatlı (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Aksel Öztümer (Dk. 77 Emre Mor), Ahmed Musa, Karamoh (Dk. 62 Kerim Frei), Pesic

Goller: Dk. 18 Tetteh, Dk. 24 Mustafa Eskihellaç, Dk. 40 Chouiar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 30 ve 88 Bertolacci, Dk. 44 ve 76 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 61 Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Erhun Aksel Öztümer, Dk. 57 Zukanovic, Dk. 68 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 48 Sadık Çiftpınar, Dk. 49 Ndong, Dk. 68 Chouiar, Dk. 90+8 Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 4-3 yendi.

53. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortaya Adem Büyük'ün kafa vuruşuyla top direğin yanından az farkla auta gitti.

76. dakikada Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Pesic ile golü buldu ve mücadeleye eşitlik geldi: 3-3.

83. dakikada Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile rakip kalede etkili oldu ancak Yeni Malatya'da kaleci Abdulsamed Damlu topu kontrol etti.

88. dakikada konuk ekip üstünlüğü sağladı. Bertolacci ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi: 3-4.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.